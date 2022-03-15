Собранные компанией деньги для бездомных животных – это облагаемый доход

Благотворительные взносы, которые поступают в организацию от граждан — это фактически дарение и с таких поступлений надо платить налог.

Обсуждение на эту тему идет на нашем форуме.

Ветклиника (ООО на УСН) разместила в соцсети объявление о помощи бездомным животным. Люди откликнулись и стали перечислять деньги.

Но дело в том, что благотворительную помощь могут получать только некоммерческие организации. Это является пожертвованием.

Для коммерческой организации это просто дарение, которое является внереализационным доходом и облагается налогом.

Обсуждение идет в теме «Благотворительная помощь».