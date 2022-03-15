Собранные компанией деньги для бездомных животных – это облагаемый доход

Благотворительные взносы, которые поступают в организацию от граждан — это фактически дарение и с таких поступлений надо платить налог.
Обсуждение на эту тему идет на нашем форуме.
Ветклиника (ООО на УСН) разместила в соцсети объявление о помощи бездомным животным. Люди откликнулись и стали перечислять деньги.
Но дело в том, что благотворительную помощь могут получать только некоммерческие организации. Это является пожертвованием.
Для коммерческой организации это просто дарение, которое является внереализационным доходом и облагается налогом.
Обсуждение идет в теме «Благотворительная помощь».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.