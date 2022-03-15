Яндекс может продать сервисы «Новости» и Дзен»

Сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» могут продать холдингу VK. Об этом пишут СМИ.
По информации РБК, сам Яндекс хочет сконцентрироваться на развитии поиска и городских сервисов, поэтому и «Новости», и «Дзен» могут очень скоро продать. Переговоры ведутся еще с конца прошлого года.
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.