Если вы получали имущественный вычет до 2014 года, второй раз его не дадут

Получить имущественный вычет по НДФЛ на покупку квартиры можно только один раз. Сейчас имеет значение сумма вычета (2 млн. рублей), а количество объектов роли не играет. Но этот правило применяется только с 2014 года.
До 2014 года вычет был привязан к объекту. Его можно было получить при покупке одной квартиры, даже если она дешевая.
Например, вы в 2012 году купили квартиру за 1 млн рублей. Получили вычет. В 2021 году вы купили другую квартиру за 3 млн рублей и думаете, что можете дополучить вычет в размере 1 млн рублей (2 млн — 1 млн = 1 млн). Но увы, второй раз вычет вам не дадут.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/11845 от 18.02.2022.
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