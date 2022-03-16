📴 Мессенджер Slack начал отключать клиентов из России

Приложение для обмена сообщениями Slack, популярное у бизнеса, начало отключать от мессенджера клиентов из России из-за санкций. Первыми отключили санкционные компании, причем без уведомления.
«Скорее всего, это будет происходить на ротационной основе, поскольку компаниям придется продлевать свою платную подписку (ежемесячно или ежегодно)», — сообщили в Slack.
Цитата по порталу axios.com.
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