За пластиковую карту UnionPay в Газпромбанке придется выложить 15 тысяч. Зато цифровая — бесплатно

В Газпромбанке с 15 марта повысили в 3 раза стоимость выпуска карты платежной системы UnionPay на физическом носителе. Ранее услуга стоила 5 тысяч.
Причину повышения цены в самом банке видят в том, что заказывать карты стали намного чаще, а обеспечить ими нужно прежде всего тех, кому они действительно нужны. Поскольку многие оформляют их просто на всякий случай. Заодно нужно снизить нагрузку на сайт, приложение и отделения банка.
А в мобильном приложении Газпромбанка можно оформить цифровую карту UnionPay бесплатно. Ее можно добавить в мобильный кошелек Huawei Pay на устройствах Huawei и Honor, чтобы оплачивать покупки телефоном.
По материалам «РБК».
Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.