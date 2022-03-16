ICQ могут перезапустить

Компания VK Group собирается перезапустить популярный когда-то мессенджер ICQ, а вместе с ним — MyTeams. На базе второго собираются построить собственный корпоративный сервис для обмена сообщениями.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в компании.

По информации издания, перезапуск ICQ в компании обсуждали еще в середине февраля, а после западных санкций проект получил дополнительный импульс. Обновленную ICQ и новый сервис на базе MyTeams планируют представить к лету.

Чем именно новые версии мессенджеров будут отличаться от уже существующих, в компании не прокомментировали.