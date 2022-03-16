Кто пользовались услугами НПФ? Расскажите «Клерку»

«Клерку» интересно ваше мнение о негосударственных пенсионных фондах. Чьими услугами пользовались, есть ли, что о них рассказать для «Рейтинга компаний».

Сегодня в нашем «Рейтинге» — некоммерческие финансовые организации. Они занимаются управлением накопительной пенсией, инвестиционными доходами. Есть программы как для населения, так и для и корпоративных клиентов.

Может, где-то проценты повыше, или условия поинтереснее. А может, пришлось выбрать тот или иной НПФ, потому что в банке кредит брали, и там посоветовали?

Поучаствуйте, пожалуйста, в нашем опросе.

А если есть, что рассказать — пишите сразу в «Рейтинге компаний».