Кто пользовались услугами НПФ? Расскажите «Клерку»

«Клерку» интересно ваше мнение о негосударственных пенсионных фондах. Чьими услугами пользовались, есть ли, что о них рассказать для «Рейтинга компаний».
Сегодня в нашем «Рейтинге» — некоммерческие финансовые организации. Они занимаются управлением накопительной пенсией, инвестиционными доходами. Есть программы как для населения, так и для и корпоративных клиентов.
Может, где-то проценты повыше, или условия поинтереснее. А может, пришлось выбрать тот или иной НПФ, потому что в банке кредит брали, и там посоветовали?
Поучаствуйте, пожалуйста, в нашем опросе.
А если есть, что рассказать — пишите сразу в «Рейтинге компаний».
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