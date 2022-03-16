Годовая инфляция выросла до 12,54 %

За неделю инфляция в годовом выражении выросла с 10,42 % до 12,54 %.
Об этом сообщает Минэкономразвития.
Недельная инфляция — 2,09 %.
Продовольственные товары подорожали на 1,78 %. Рост цен на непродовольственные товары — 3,16 %.
При этом неделей раньше рост был 4,52 %. Стали медленнее дорожать легковые авто и бытовая техника. Бензин вообще подешевел (- 0,08 %).
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.