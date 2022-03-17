Если после 18 марта к вам пришли с проверкой, надо жаловаться

Если проверка бизнеса была на момент, когда вводили мораторий, ее должны закончить до 18 марта. Кроме ситуаций с угрозой жизни или здоровью, тогда ее автоматически продлят на 90 дней.

«Если к предпринимателям пришли с незаконной проверкой, то необходимо написать обращение на «Сервис 360°». Мы будем разбираться по каждому случаю и связываться с контрольно-надзорными органами», — рассказал директор Корпорации Александр Исаевич.

Сообщение рассмотрят в течение 15 дней.

До конца 2022 года действует мораторий на проверки бизнеса. Налоговые проверки под мораторий не попали.