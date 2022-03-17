Экономика России

❗ Бизнесу дадут налоговые каникулы

Версия для печати

Для компаний, чья выручка упала более чем на 10 %, планируют ввести налоговые каникулы. Нормативка скоро будет готова.

Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Также обсуждается вопрос о внедрении отсрочек по лизинговым платежам, передает ИА ТАСС.

Недавно уже ввели следующие преференции для бизнеса:

  • мораторий на проверки до конца 2022 года;
  • кредитные каникулы;
  • компенсация за использование системы быстрых платежей. Б

Кроме того, ЦБ совместно с правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП.

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

Подборка полезных мероприятий

Разместить