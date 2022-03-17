❗ Бизнесу дадут налоговые каникулы

Для компаний, чья выручка упала более чем на 10 %, планируют ввести налоговые каникулы. Нормативка скоро будет готова.
Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.
Также обсуждается вопрос о внедрении отсрочек по лизинговым платежам, передает ИА ТАСС.
Недавно уже ввели следующие преференции для бизнеса:
- мораторий на проверки до конца 2022 года;
- кредитные каникулы;
- компенсация за использование системы быстрых платежей. Б
Кроме того, ЦБ совместно с правительством запускает антикризисные программы льготного кредитования МСП.
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Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
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