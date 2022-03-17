📣 Срочно открыли допнабор на курс по всем новым ФСБУ

Бухучет кардинально изменился. Чтобы остаться в профессии и не налететь на штрафы, нужно хорошо разбираться в пяти новых ФСБУ:
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
- ФСБУ 5/2019 «Запасы».
❗️Работать по старым правилам уже нельзя. Новые стандарты изменили не только учет. Они отразились на налогах.
21 марта начнутся занятия на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
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Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.