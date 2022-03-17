📣 Срочно открыли допнабор на курс по всем новым ФСБУ

Бухучет кардинально изменился. Чтобы остаться в профессии и не налететь на штрафы, нужно хорошо разбираться в пяти новых ФСБУ:

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

ФСБУ 5/2019 «Запасы».

❗️Работать по старым правилам уже нельзя. Новые стандарты изменили не только учет. Они отразились на налогах.

21 марта начнутся занятия на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

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