Выплаты по уходу за инвалидами хотят увеличить до 13 000 рублей

Сейчас ухаживающим за инвалидом с детства 1 группы платят 10 000 рублей, а по уходу за инвалидом 1 группы — 1 200 рублей. Разница в сумме большая, а разницы в уходе нет никакой. Это хотят исправить.

В Госдуму внесен законопроект, по которому увеличат выплату до 13 000 рублей. Эту сумму будут платить по уходу за: детьми-инвалидами;

инвалидами с детства 1 группы;

инвалидами 1 группы.

В сумме будет применяться районный коэффициент.

Авторы проекта — депутаты Ненецкого АО.

Предполагается, что выплата заработает с 2022 года.