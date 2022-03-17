Выплаты по уходу за инвалидами хотят увеличить до 13 000 рублей

Сейчас ухаживающим за инвалидом с детства 1 группы платят 10 000 рублей, а по уходу за инвалидом 1 группы — 1 200 рублей. Разница в сумме большая, а разницы в уходе нет никакой. Это хотят исправить.
В Госдуму внесен законопроект, по которому увеличат выплату до 13 000 рублей. Эту сумму будут платить по уходу за:
- детьми-инвалидами;
- инвалидами с детства 1 группы;
- инвалидами 1 группы.
В сумме будет применяться районный коэффициент.
Авторы проекта — депутаты Ненецкого АО.
Предполагается, что выплата заработает с 2022 года.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.