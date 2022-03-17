Торговлю и промышленность поддержат кредитами, если они сохранят занятость. Выделяют 40 млрд

Для промышленных и торговых предприятий выделят 40 миллиардов рублей по специальной кредитной программе. Главное условие — не увольнять более 15% сотрудников.
Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
По его словам, компании на год смогут получить до 10 миллиардов рублей, группы компаний — до 30 миллиардов. Основное условие — сохранить занятость на уровне не ниже 85%.
По материалам канала «Раньше всех, ну почти».
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
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