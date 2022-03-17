Торговлю и промышленность поддержат кредитами, если они сохранят занятость. Выделяют 40 млрд

Для промышленных и торговых предприятий выделят 40 миллиардов рублей по специальной кредитной программе. Главное условие — не увольнять более 15% сотрудников.

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, компании на год смогут получить до 10 миллиардов рублей, группы компаний — до 30 миллиардов. Основное условие — сохранить занятость на уровне не ниже 85%.

По материалам канала «Раньше всех, ну почти».