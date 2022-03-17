С 1 апреля будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет

В мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, объявил Михаил Мишустин.

Выплата положена семьям невысокими доходами. Конкретно для этого пособия критериев пока нет. Но пособие с 8 до 16 лет для одиноких родиетелей назначают, если доход менее прожиточного минимума на члена семьи.

Начисления пойдут с 1 апреля.

Систему настроят так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее, обещал Мишустин.

Особенно — если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности.

Размер пособия будет от 50 % до 100 % прожиточного минимума.