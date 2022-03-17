С 1 апреля будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет

В мае начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет, объявил Михаил Мишустин.
Выплата положена семьям невысокими доходами. Конкретно для этого пособия критериев пока нет. Но пособие с 8 до 16 лет для одиноких родиетелей назначают, если доход менее прожиточного минимума на члена семьи.
Начисления пойдут с 1 апреля.
Систему настроят так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан и помощь от государства приходила быстрее, обещал Мишустин.
Особенно — если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности.
Размер пособия будет от 50 % до 100 % прожиточного минимума.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.