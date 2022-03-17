На «Клерке» появилась «Трибуна». Личный блог — каждому

На «Клерке» теперь каждый может высказаться в личном блоге. Встречайте «Трибуну». Представьте, как круто: вы сможете рассказать о бухгалтерских буднях, обо всем, что вас волнует на самой авторитетной профессиональной площадке?

Особенно в ситуации, когда привычные соцсети блокируют, радостно, что мы все можем собрать на «Клерке».

Начать пользоваться «Трибуной» очень просто. Видите эту кнопку наверху главной страницы «Клерка»?

Откроется вот такое окно:

Все, можно писать. Добавляйте картинки, если хотите.

Зайти можно еще вот тут:

Заходите, пользуйтесь. «Трибуна» доступна всем зарегистрированным юзерам «Клерка».