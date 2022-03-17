На «Клерке» появилась «Трибуна». Личный блог — каждому

На «Клерке» теперь каждый может высказаться в личном блоге. Встречайте «Трибуну». Представьте, как круто: вы сможете рассказать о бухгалтерских буднях, обо всем, что вас волнует на самой авторитетной профессиональной площадке?
Особенно в ситуации, когда привычные соцсети блокируют, радостно, что мы все можем собрать на «Клерке».
Начать пользоваться «Трибуной» очень просто. Видите эту кнопку наверху главной страницы «Клерка»?
Откроется вот такое окно:
Все, можно писать. Добавляйте картинки, если хотите.
Зайти можно еще вот тут:
Заходите, пользуйтесь. «Трибуна» доступна всем зарегистрированным юзерам «Клерка».
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.