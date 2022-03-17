Бухгалтеры

На «Клерке» появилась «Трибуна». Личный блог — каждому

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На «Клерке» теперь каждый может высказаться в личном блоге. Встречайте «Трибуну». Представьте, как круто: вы сможете рассказать о бухгалтерских буднях, обо всем, что вас волнует на самой авторитетной профессиональной площадке? 

Особенно в ситуации, когда привычные соцсети блокируют, радостно, что мы все можем собрать на «Клерке».

Начать пользоваться «Трибуной» очень просто. Видите эту кнопку наверху главной страницы «Клерка»?

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Откроется вот такое окно:

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Все, можно писать. Добавляйте картинки, если хотите. 

Зайти можно еще вот тут:

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Заходите, пользуйтесь. «Трибуна» доступна всем зарегистрированным юзерам «Клерка».

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.

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