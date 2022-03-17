Ценные бумаги

ВТБ переведет иностранные акции своих клиентов к другим брокерам

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Сейчас частные инвесторы не могут купить или продать иностранные ценные бумаги через «ВТБ Мои Инвестиции». Чтобы у людей не было таких проблем, их иностранные активы будут переведены к другим инвестиционным компаниям.

Об этом сообщает ВТБ в рассылке пользователям.

Перевод ценных бумаг к другим брокерам поможет избежать заморозки активов, передает РБК.

«Мы пошли на такой шаг, чтобы вы сохранили возможность покупать и продавать любые активы без ограничений. Если не перевести активы к другому брокеру, их может заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий», – говорится в рассылке.

В ВТБ пока не озвучили, какие брокеры, избежавшие санкций, готовы принять иностранные бумаги их клиентов.


 

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