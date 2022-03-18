Бухотчетность в ГИР БО сдают бесплатно

С этого года не надо сдавать бухотчетность в Росстат и прочие госорганы. Отправлять ее надо будет только в одно место ­— ресурс бухотчетности (ГИР БО). Это бесплатный ресурс. Платить за размещение не надо.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтер интересуется, как сдать баланс в ГИР БО и надо ли за это платить.

Эксперт Надежда Камышева пояснила, что бухгалтерская отчетность в ГИРБО сдается через ФНС. То есть отправка отчетности в ФНС и есть отправка ее в ГИРБО. Это бесплатно.

Кстати, в этом году появится новый электронный способ сдавать баланс — через сайт ФНС. Годовую бухотчетность и аудиторское заключение теперь не надо будет сдавать в госорганы.

Если раньше баланс отправляли только по ТКС, то с 2022 года электронных способов будет два — по ТКС и через сайт ФНС.

Таким образом, через сервис ФНС бухотчетность будет попадать в ГИР БО.