По экономическим статьям могут объявить амнистию

Лиц, впервые осужденных по экономическим статьям (159 УК, 199 УК и т.д.), могут освободить от наказания. Все уголовные дела, которые сейчас расследуются, предлагают закрыть.

Такая мера содержится в законопроекте, который внесен в Госдуму.

С тех, кого выпустят из заключения по амнистии, хотят снять судимость.

Авторы проекта — депутаты от «СР».

Цель амнистии — вернуть к работе бизнесменов, которые будут активно открывать необходимые для импортозамещения организации, создавать новые рабочие места.

Речь идет о таких статьях как мошенничество, растрата, незаконное предпринимательство и т.д.