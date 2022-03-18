По экономическим статьям могут объявить амнистию

Лиц, впервые осужденных по экономическим статьям (159 УК, 199 УК и т.д.), могут освободить от наказания. Все уголовные дела, которые сейчас расследуются, предлагают закрыть.
Такая мера содержится в законопроекте, который внесен в Госдуму.
С тех, кого выпустят из заключения по амнистии, хотят снять судимость.
Авторы проекта — депутаты от «СР».
Цель амнистии — вернуть к работе бизнесменов, которые будут активно открывать необходимые для импортозамещения организации, создавать новые рабочие места.
Речь идет о таких статьях как мошенничество, растрата, незаконное предпринимательство и т.д.
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