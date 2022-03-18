Налоговики снимают ограничения на личный прием в инспекциях с 21 марта

С понедельника, 21 марта, в налоговых инспекциях по всей стране снимаются ковидные ограничения. Теперь посетить ИФНС можно лично в рабочие часы.
График работы своей инспекции можно найти в разделе «Контакты» на сайте ФНС.
Записаться на прием можно онлайн — с помощью электронного сервиса.
На «Клерке» недавно писали, что для личного приема открыты не все инспекции: в некоторых регионах еще действовали антиковидные меры. Теперь эти ограничения сняты.
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