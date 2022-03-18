Налоговики снимают ограничения на личный прием в инспекциях с 21 марта

С понедельника, 21 марта, в налоговых инспекциях по всей стране снимаются ковидные ограничения. Теперь посетить ИФНС можно лично в рабочие часы.

График работы своей инспекции можно найти в разделе «Контакты» на сайте ФНС.

Записаться на прием можно онлайн — с помощью электронного сервиса.

На «Клерке» недавно писали, что для личного приема открыты не все инспекции: в некоторых регионах еще действовали антиковидные меры. Теперь эти ограничения сняты.