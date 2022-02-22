Не все инспекции открыты для личного приема. Ловите таблицу по регионам

Мы собрали в таблицу по регионам, в каких инспекции принимают людей, а в каких — нет. Информацию по конкретной инспекции лучше проверять на сайте ФНС.

Там же можно записаться на прием и узнать его подробности — по талонам, кодам, с обязательными СИЗ или без них.

В некоторых регионах часть инспекций принимают, а часть пока закрыты, это тоже следует уточнять.

Кроме того, КЭП, как правило, во всех регионах выдают в одной инспекции.

Ловите таблицу с тем, что известно на данный момент.

Регион Личный прием 01, респ. Адыгея нет 02, респ. Башкортостан да 03, респ. Бурятия да 04, респ. Алтай да 05, респ. Дагестан да 06, респ. Ингушетия да 07, Кабардино-Балкарская респ. нет 08, респ. Калмыкия да 09, Карачаево-Черкесская респ. да 10, респ. Карелия нет 11, респ. Коми да 12, респ. Марий Эл да 13, респ. Мордовия да 14, респ. Саха (Якутия) да, но не во всех 15, респ. Сев. Осетия-Алания да 16, респ. Татарстан да, кроме Наб. Челнов 17, респ. Тыва да 18, Удмуртская респ. да 19, респ. Хакасия да 20, Чеченская респ. да 21, Чувашская респ. да 22, Алтайский край да 23, Краснодарский край да 24, Красноярский край да 25, Приморский край да 26, Ставропольский край нет 27, Хабаровский край да 28, Амурская обл. да 29, Архангельская обл. и НАО да 30, Астраханская обл. да 31, Белгородская обл. да 32, Брянская обл. да 33, Владимирская обл. да 34, Волгоградская обл. да 35, Вологодская обл. да 36, Воронежская обл. да 37, Ивановская обл. да 38, Иркутская обл. да 39, Калининградская обл. да 40, Калужская обл. да 41, Камчатский край нет 42, Кемеровская обл. да 43, Кировская обл. да 44, Костромская обл. да 45, Курганская обл. да 46, Курская обл. да 47, Ленинградская обл. да 48, Липецкая обл. да 49, Магаданская обл. да 50, Московская обл. да 51, Мурманская обл. да 52, Нижегородская обл. да 53, Новгородская обл. да 54, Новосибирская обл. да, но не во всех 55, Омская обл. да, но не во всех 56, Оренбургская обл. да 57, Орловская обл. да 58, Пензенская обл. да 59, Пермский край да 60, Псковская обл. да 61, Ростовская обл. да 62, Рязанская обл. нет 63, Самарская обл. да 64, Саратовская обл. да, но не во всех 65, Сахалинская обл. да 66, Свердловская обл. да 67, Смоленская обл. нет 68, Тамбовская обл. да 69, Тверская обл. да 70, Томская обл. нет 71, Тульская обл. да 72, Тюменская обл. да 73, Ульяновская обл. да 74, Челябинская обл. да 75, Забайкальский край да 76, Ярославская обл. да 77, Москва да 78, Санкт-Петербург да 79, Еврейская АО да 86, ХМАО-Югра да 87, Чукотский АО да 89, ЯНАО да, но не во всех 91, респ. Крым да 92, Севастополь да