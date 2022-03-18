⚡ Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 20 %

Сегодня ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 % годовых.
Эта ставка действует с 28 февраля 2022 года.
В сообщении ЦБ говорится, что сейчас идет временный, но неизбежный период повышенной инфляции.
Но затем будет постепенная адаптация экономики к новым условиям и возвращение годовой инфляции к 4 % в 2024 году.
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