Экономика России

⚡ Ключевая ставка ЦБ осталась на уровне 20 %

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Сегодня ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 % годовых.

Эта ставка действует с 28 февраля 2022 года.

В сообщении ЦБ говорится, что сейчас идет временный, но неизбежный период повышенной инфляции.

Но затем будет постепенная адаптация экономики к новым условиям и возвращение годовой инфляции к 4 % в 2024 году.

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