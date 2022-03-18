Найм иностранных работников ограничат

Из-за санкций власти могут пересмотреть максимально допустимые доли иностранных работников в различных сферах экономик.
Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Правительство ежегодно устанавливает допустимую долю иностранных работников. Она зависит от ОКВЭД.
Например, в 2022 году в строительстве допустимо иметь в штате не более 80 % иностранцев, в сельском хозяйстве – 50 %, в розничной торговле алкоголем – 15 %, в аптеках – 0 %.
Допустимую долю иностранцев на 2022 год утвердили постановлением правительства № 1706 от 07.10.2021.
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