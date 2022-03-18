Валютные операции

Без разрешения ЦБ нельзя будет оплачивать вклад в имущество иностранных фирм

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До конца 2022 года запретили без разрешений ЦБ проводить операции по оплате доли, вклада или пая в имуществе иностранных компаний.

Опубликован указ президента «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования».

Кроме того, ЦБ получит право определять суммы:

  • авансов по контрактам в пользу иностранных физлиц и компаний;
  • переводов со счетов иностранных юрлиц, открытых в российских банках;
  • приобретения иностранной валюты в России иностранными юрлицами.
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