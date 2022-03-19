Набиуллину переизберут на третий срок?

Кандидатуру действующей главы Центробанка на третий срок выдвинул Владимир Путин.
Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Госдумы.
Свой пост Эльвира Набиуллина занимает с 2013 года. Ее полномочия истекают 24 июня 2022 года.
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