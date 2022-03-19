Банки Грузии не обслуживают карты платежной системы "Мир", в связи с чем их прием для оплаты на территории страны считается нарушением закона. Об этом в субботу сообщили в Национальном банке Грузии.

"Систему "Мир" в Грузии не обслуживает ни один коммерческий банк или провайдер платежного обслуживания. Соответственно, если организация, работающая в Грузии, обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии "О платежной системе и платежных услугах". Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность", - говорится в комментарии финансового регулятора в связи с появлением в местных СМИ сообщений о планах торговых центров в Батуми принимать к оплате карты "Мир".