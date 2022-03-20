Экспортерам будет проще подтвердить 0% НДС

Все сведения для подтверждения нулевой ставки НДС, включая данные из декларации и контракта, экспортерам можно будет направлять электронно.
В Госдуму внесен правительственный законопроект.
Сейчас экспортеры обязаны предоставлять пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт.
Есть возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, пока необходимость сдавать часть документов на бумаге остается. Скоро это исправят.
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Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
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