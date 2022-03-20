Экспортерам будет проще подтвердить 0% НДС

Все сведения для подтверждения нулевой ставки НДС, включая данные из декларации и контракта, экспортерам можно будет направлять электронно.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Сейчас экспортеры обязаны предоставлять пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт.

Есть возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, пока необходимость сдавать часть документов на бумаге остается. Скоро это исправят.