НДС

Экспортерам будет проще подтвердить 0% НДС

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Все сведения для подтверждения нулевой ставки НДС, включая данные из декларации и контракта, экспортерам можно будет направлять электронно.

В Госдуму внесен правительственный законопроект.

Сейчас экспортеры обязаны предоставлять пакет бумажных документов, включая декларацию на товары и контракт.

Есть возможность направлять такие сведения в ФНС с использованием электронного реестра, однако сейчас такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Таким образом, пока необходимость сдавать часть документов на бумаге остается. Скоро это исправят.

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