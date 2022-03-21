Все новое в бухучете 2022 года: расскажем о пяти новых ФСБУ и других новинках

Бухгалтерский учет меняется постоянно, и уследить за этим не всегда получается. Мы предлагаем все самые важные изменения в одном вебинаре, вам не придется искать информацию самим.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новые правила бухучета в 2022 году: коротко и о главном». Он пройдет 22 марта, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре рассмотрим:
- Классификация бухгалтерских активов с 2022 года. Общие принципы оценки и особые ситуации.
- Применение профессионального суждения, принципов рациональности, существенности к новым правилам бухгалтерского учета.
- ФСБУ 5/2019 Запасы. Упрощения в учете и возможные ошибки.
- ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020. Учет основных средств и капитальных вложений. Установление стоимостного лимита. Важные элементы учетной политики. Переходные положения. Что и где нужно будет показать в отчетности.
- ФСБУ 25/2018. Определение срока аренды для целей бухгалтерского учета. Компоненты, входящие в состав арендных платежей. Условия для упрощенного порядка перехода к новым правилам учета аренды.
- ФСБУ 27/2021. Документы и документооборот : первичные и оправдательные документы, дата составления документа и дата операции.
Записывайтесь скорее, вебинар уже завтра.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.