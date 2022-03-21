Все новое в бухучете 2022 года: расскажем о пяти новых ФСБУ и других новинках

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе

Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.