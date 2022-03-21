Всем бухгалтерам важно знать пять ФСБУ, иначе будут проблемы. Мы все расскажем, всему научим

Пять новых ФСБУ с 2022 года важны каждому бухгалтеру. Если их не изучить, будут проблемы с налоговиками, да и собственники получат неверную информацию о состоянии бизнеса. А самим искать и изучать — это время.
Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Обучение только онлайн, но с преподавателями можно будет общаться через чаты. После обучения вы получить удостоверение, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Пять новых ФСБУ с 2022 года нужно знать всем бухгалтерам. Это «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Игнорировать их нельзя, неверный учет приведет к проблемам с налоговой.
На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.
Преподаватели:
- Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.
- Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор.
- Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка». Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
- Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».
Записывайтесь скорее, количество мест ограничено.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.