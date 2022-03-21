Всем бухгалтерам важно знать пять ФСБУ, иначе будут проблемы. Мы все расскажем, всему научим

Пять новых ФСБУ с 2022 года важны каждому бухгалтеру. Если их не изучить, будут проблемы с налоговиками, да и собственники получат неверную информацию о состоянии бизнеса. А самим искать и изучать — это время.

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Обучение только онлайн, но с преподавателями можно будет общаться через чаты. После обучения вы получить удостоверение, зарегистрированное в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Пять новых ФСБУ с 2022 года нужно знать всем бухгалтерам. Это «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Игнорировать их нельзя, неверный учет приведет к проблемам с налоговой.﻿

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Преподаватели:

Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор.

Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка». Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

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