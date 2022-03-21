В иностранных интернет магазинах можно будет покупать без пошлины на сумму до 1000 евро

Для покупок в зарубежных интернет-магазинах повышают максимальную сумму от 200 до 1 тысячи евро, с которой не придется платить пошлину. Вес посылки оставляют 31 кг, правило будет действовать до 1 октября.

«По предложению России в ЕАЭС будет повышен порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с нынешних 200 [евро] до €1 тыс. Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 кг», — сообщил Михаил Мишустин.

Решение уже одобрил Совет Евразийской экономической комиссии, и будет действовать до 1 октября 2022 года.

По материалам сайта правительства.