Малый бизнес сможет получить льготный целевой кредит по ставке 15%

Кредит для пополнения оборотных средств для малого бизнеса по ставке 15% можно получить в 100 банках. Выдавать начнут в конце марта.
Кредитная программа называется «1764», кредиты дают на конкретные цели:
- инвестиционные (срок погашения до 10 лет);
- пополнение оборотных средств (до 1 года);
- рефинансирование;
- развитие предпринимательской деятельности.
Список банков можно посмотреть здесь.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.