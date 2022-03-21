Валютные операции

Клиенты «Тинькофф» могут конвертировать доллары в рубли через банкоматы по курсу Мосбиржи

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Клиенты Тинькофф банка могут вносить наличные доллары на рублевые счета, причем по максимально выгодному курсу Мосбиржи.

Биржевой курс доступен в банкоматах банка только в часы работы биржи — по будням с 10 до 19 часов по Москве. Точное время работы стоит смотреть на сайте биржи.

Для этого владельцам счетов в рублях и долларах нужно привязать карту к долларовому счету через приложение банка. После этого в банкомате нужно выбрать рублевый счет для пополнения. А если у клиента есть только счет в рублях, то доллары автоматом конвертируются в рубли по курсу биржи.

По материалам сайта Тинькофф банка.

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