Клиенты «Тинькофф» могут конвертировать доллары в рубли через банкоматы по курсу Мосбиржи

Клиенты Тинькофф банка могут вносить наличные доллары на рублевые счета, причем по максимально выгодному курсу Мосбиржи.
Биржевой курс доступен в банкоматах банка только в часы работы биржи — по будням с 10 до 19 часов по Москве. Точное время работы стоит смотреть на сайте биржи.
Для этого владельцам счетов в рублях и долларах нужно привязать карту к долларовому счету через приложение банка. После этого в банкомате нужно выбрать рублевый счет для пополнения. А если у клиента есть только счет в рублях, то доллары автоматом конвертируются в рубли по курсу биржи.
По материалам сайта Тинькофф банка.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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