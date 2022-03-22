Вклады

Из-за наплыва вкладчиков налоговики не будут штрафовать банки за позднее сообщение об открытии счета

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Если банк на 1 — 2 дня просрочил сдачу в ИФНС сообщений об открытии / закрытии счетов, штрафа не будет. ФНС делает такое послабление, потому что у банков сейчас горячая пора.

После повышения ключевой ставки до 20 % с 28 февраля банки изменили ставки по вкладам и люди стали в массовом порядке закрывать старые вклады и открывать новые.

По ст. 86 НК банк обязан в течение 3 дней сообщить об открытии / закрытии счета налоговикам. Но из-за такого ажиотажа банки не успевают вовремя сдавать сведения.

ФНС в письме № КВ-4-14/3169@ от 16.03.2022 разрешила налоговикам на местах не применять санкции к банкам, если просрочка не значительная.

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