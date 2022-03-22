Компания может засекретить свой баланс

Бухгалтерская отчетность компаний находится в открытом доступе в ГИР БО. Но теперь компаниям дали право ограничить этот доступ. Для этого надо направить в ИФНС заявление произвольной формы.

Такая норма введена постановлением правительства № 395 от 18.03.2022.

В заявлении обязательно надо указать ИНН и ОГРН компании.

На возобновление доступа третьих лиц к бухотчетности также надо будет подать заявление.

Можно закрыть данные из бухотчетности за 2019 — 2021 годы.

Также по этому постановлению организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную консолидированную отчетность, может отказаться от ее раскрытия, если опасается западных санкций.

Кроме того, получить данные аудиторского заключения смогут только госорганы, ЦБ, фонды.

Для всех остальных в ГИР БО будут открыты данные:

бухгалтерского баланса;

отчета о финансовых результатах;

отчета об изменениях капитала;

отчета о движении денежных средств;

отчета о целевом использовании средств.