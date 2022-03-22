Компания может засекретить свой баланс

Бухгалтерская отчетность компаний находится в открытом доступе в ГИР БО. Но теперь компаниям дали право ограничить этот доступ. Для этого надо направить в ИФНС заявление произвольной формы.
Такая норма введена постановлением правительства № 395 от 18.03.2022.
В заявлении обязательно надо указать ИНН и ОГРН компании.
На возобновление доступа третьих лиц к бухотчетности также надо будет подать заявление.
Можно закрыть данные из бухотчетности за 2019 — 2021 годы.
Также по этому постановлению организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную консолидированную отчетность, может отказаться от ее раскрытия, если опасается западных санкций.
Кроме того, получить данные аудиторского заключения смогут только госорганы, ЦБ, фонды.
Для всех остальных в ГИР БО будут открыты данные:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- отчета о целевом использовании средств.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.