Бухгалтерская отчетность

Компания может засекретить свой баланс

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Бухгалтерская отчетность компаний находится в открытом доступе в ГИР БО. Но теперь компаниям дали право ограничить этот доступ. Для этого надо направить в ИФНС заявление произвольной формы.

Такая норма введена постановлением правительства № 395 от 18.03.2022.

В заявлении обязательно надо указать ИНН и ОГРН компании.

На возобновление доступа третьих лиц к бухотчетности также надо будет подать заявление.

Можно закрыть данные из бухотчетности за 2019 — 2021 годы.

Также по этому постановлению организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную консолидированную отчетность, может отказаться от ее раскрытия, если опасается западных санкций.

Кроме того, получить данные аудиторского заключения смогут только госорганы, ЦБ, фонды.

Для всех остальных в ГИР БО будут открыты данные:

  • бухгалтерского баланса;
  • отчета о финансовых результатах;
  • отчета об изменениях капитала;
  • отчета о движении денежных средств;
  • отчета о целевом использовании средств.
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