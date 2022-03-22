До конца марта уронили цену на «Клерк.Премиум»

До 31 марта подписка на закрытую часть «Клерка» стоит в два раза дешевле, чем обычно.
Подписчики получают:
- Разъяснение экспертов в любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, УСН, самозанятых. Про все!
- Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы.
- Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам. Онлайн-обучение для того, чтобы поддерживать свои знания на актуальном уровне.
Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились.
Подписка защитит вас от:
1) огромных штрафов
2) пропуска сроков подачи документов на господдержку
3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.