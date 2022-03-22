До конца марта уронили цену на «Клерк.Премиум»

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До 31 марта подписка на закрытую часть «Клерка» стоит в два раза дешевле, чем обычно.

Подписчики получают:

  • Разъяснение экспертов в любом количестве 24/7. Безлимитные ответы на вопросы про то, как бизнесу выжить. Проконсультируем про ВЭД, господдержку, наличку, вклады, займы, договоры, УСН, самозанятых. Про все!
  • Инструкции по всем последним новшествам. Каждый день выпускаем статьи-разборы.
  • Экстренные вебинары. Чтобы вы могли быстро получить экспертные советы по самым срочным темам. Онлайн-обучение для того, чтобы поддерживать свои знания на актуальном уровне.

Цена на год меньше 14 000 рублей, которые уже обесценились.

Подписка защитит вас от:

1) огромных штрафов

2) пропуска сроков подачи документов на господдержку

3) потери работы, потому что директор увидит, что вы не эффективно реагируете на кризис.

Подписаться по акции>>

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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