Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью

Власти сняли запрет на сделки с недвижимостью для иностранцев из стран, которые ввели санкции против РФ. Из-за того, что банки приостановили проектное финансирование в недвижимости.
Нерезидентам из таких стран разрешили следующие сделки:
- российским компаниям и физлицам разрешили продавать им недвижимость, а также покупать ее у них;
- с ними разрешили заключать договоры долевого строительства.
Причина — банки приостановили проектное финансирование в недвижимости из-за того, что нужно было им доказать, что окончательный выгодоприобретатель — российская компания или физлицо.
По материалам «Интерфакс».
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