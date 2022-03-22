Нерезидентам из недружественных стран разрешили сделки с российской недвижимостью

Власти сняли запрет на сделки с недвижимостью для иностранцев из стран, которые ввели санкции против РФ. Из-за того, что банки приостановили проектное финансирование в недвижимости.

Нерезидентам из таких стран разрешили следующие сделки:

российским компаниям и физлицам разрешили продавать им недвижимость, а также покупать ее у них;

с ними разрешили заключать договоры долевого строительства.

Причина — банки приостановили проектное финансирование в недвижимости из-за того, что нужно было им доказать, что окончательный выгодоприобретатель — российская компания или физлицо.

По материалам «Интерфакс».