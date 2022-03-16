Для сделок с недвижимостью теперь нужно доказать, что вы не проживаете в «недружественной стране»

По новому закону о «недружественных государствах», чтобы купить или продать недвижимость, необходимо предоставить «заявление-гарантию», что вы не гражданин недружественный страны и там не проживаете. По факту, это запрет всем уехавшим распоряжаться своим имуществом.

Росреестр на своём официальном сайте опубликовал разъяснения, связанные с порядком регистрации сделок с недвижимостью для лиц из недружественных стран, установленных Указами Президента РФ от 1 и 5 марта 2022 г. (№81 и №95).

В список недружественных по отношению к Российской Федерации стран вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилья, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства - члены Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония. Перечень утверждён Распоряжением Правительства от 05.03.2022 г. № 430-р.

Росреестр отмечает, что п.12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 установлено, что лицами иностранных государств, совершающих в отношении России, российских юрлиц и физлиц недружественные действия, не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами;

б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Следовательно, тем, кто попадает под требования п.12 Указа № 95, при проведении учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости нужно представлять в Росреестр документы, которые подтверждают раскрытие информации о контроле над ними российскими юридическими или физическими лицами налоговым органам в соответствии с требованиями российского законодательства.

Также ведомство обращает внимание на Правила выдачи Правительственной комиссией (утверждены Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2022 года № 295 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 №81) по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешений на осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами. Если лицом, на которое распространяется действие Указа № 81, постановления Правительства № 295, получено необходимое разрешение на осуществление сделки, то с пакетом представляемых в Росреестр документов заявитель также подает такое разрешение. Госрегистратор прав проводит правовую экспертизу и принимает решение об осуществлении регистрационных действий в установленные сроки.

В Росреестре особо подчеркнули, что все учетно-регистрационные действия с недвижимостью, совершаемые между гражданами и юрлицами Российской Федерации, иными лицами, не подпадающими под действие вышеназванных указов, осуществляются в обычном режиме и в определённые законом сроки.