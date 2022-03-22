ФНС запустила сервис по переводу электронных документов из xml в pdf

Заработал бесплатный сервис визуализации электронных документов на сайте ФНС. С его помощью можно перевести документ из формата xml в формат pdf.

Кроме того, в сервисе можно сформировать ссылку для скачивания документа, в том числе в формате QR-кода.

В сервисе, в частности, можно рассмотреть электронные счета-фактуры и УПД, документы о передаче товаров и услуг.

Можно визуализировать на формах штампы электронных подписей. Для этого вместе с файлом XML необходимо загрузить файл подписи одного из форматов: sign, sig, sgn.