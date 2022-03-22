ФНС запустила сервис по переводу электронных документов из xml в pdf

Заработал бесплатный сервис визуализации электронных документов на сайте ФНС. С его помощью можно перевести документ из формата xml в формат pdf.
Кроме того, в сервисе можно сформировать ссылку для скачивания документа, в том числе в формате QR-кода.
В сервисе, в частности, можно рассмотреть электронные счета-фактуры и УПД, документы о передаче товаров и услуг.
Можно визуализировать на формах штампы электронных подписей. Для этого вместе с файлом XML необходимо загрузить файл подписи одного из форматов: sign, sig, sgn.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.