НДФЛ

НДФЛ с больничных предложили перечислять по месту учета работодателя, а не ФСС

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После перехода на прямые выплаты ФСС сам оплачивает больничные и удерживает с них НДФЛ. Уплата идет в бюджет по месту учета налогового агента (ФСС), а не работодателя. Это хотят поменять.

Законопроект с поправками в НК внесли в Госдуму депутаты Ярославской области.

В пояснительной записке отмечается, что местные бюджеты недополучают деньги.

Сейчас ФСС как налоговый агент платит НДФЛ в бюджет областного города (Ярославля) с больничных жителей всего региона.

Депутаты предлагают изменить НК и прописать там, что ФСС должен платить НДФЛ, удержанный с больничных, в бюджет того города, в котором находится работодатель.

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