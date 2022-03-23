Бухгалтерские программы

Как бухгалтеру не терять время с ручным вводом первички: расскажем через несколько часов

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Вносить первичку руками — тратить драгоценное время бухгалтера. А из-за монотонности работы и постоянных попутных задач неизбежны ошибки, что чревато проблемами в будущем. Выход — автоматизировать этот процесс.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему». Он пройдет сегодня, начало в 14:00 по Москве.

На вебинаре узнаете:

  • Человеческие ошибки: как свести их к нулю?
  • Как внести все документы за один вечер?
  • Варианты процессов обработки документов.
  • Автоматический контроль несоответствий: дубли, цены, НДС и т.д.
  • Сопоставление номенклатур: на что обратить внимание?
  • Что отдать на аутсорсинг?

Запишитесь прямо сейчас, начало через 4 часа.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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