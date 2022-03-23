Как бухгалтеру не терять время с ручным вводом первички: расскажем через несколько часов

Вносить первичку руками — тратить драгоценное время бухгалтера. А из-за монотонности работы и постоянных попутных задач неизбежны ошибки, что чревато проблемами в будущем. Выход — автоматизировать этот процесс.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как бухгалтеру автоматизировать ввод первичных документов в свою учетную систему». Он пройдет сегодня, начало в 14:00 по Москве.
На вебинаре узнаете:
- Человеческие ошибки: как свести их к нулю?
- Как внести все документы за один вечер?
- Варианты процессов обработки документов.
- Автоматический контроль несоответствий: дубли, цены, НДС и т.д.
- Сопоставление номенклатур: на что обратить внимание?
- Что отдать на аутсорсинг?
Запишитесь прямо сейчас, начало через 4 часа.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.