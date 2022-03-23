Земельный и имущественный налоги будут считать по старой кадастровой стоимости

В 2023 году при расчете налога на имущество будет учитываться кадастровая стоимость, которая установлена на 01.01.2022.

Так будет, если кадастровая на 01.01.2023 будет выше, чем прошлогодняя.

Но это правило не будет работать, если кадастровая стоимость увеличилась из-за изменения характеристик объекта.

Норма введена законопроектом, который приняла Госдума.

Аналогичное правило будет действовать и для земельного налога.