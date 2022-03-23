Как теперь отличить первичный документ от оправдательного

ФСБУ 27/2021 вводит новое для нас понятие оправдательных документов. Документы теперь поделены на первичные и оправдательные.
И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный только на основании первичного.
Сам новый стандарт подробно разбирают на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Мы попросили куратора курса к.э.н., доцента Елену Ярушкину разъяснить про оправдательные документы.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.