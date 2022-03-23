ФСБУ

Как теперь отличить первичный документ от оправдательного

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ФСБУ 27/2021 вводит новое для нас понятие оправдательных документов. Документы теперь поделены на первичные и оправдательные.

И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный только на основании первичного.

Сам новый стандарт подробно разбирают на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Мы попросили куратора курса к.э.н., доцента Елену Ярушкину разъяснить про оправдательные документы.

Разъяснение здесь>>

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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