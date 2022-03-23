Как теперь отличить первичный документ от оправдательного

ФСБУ 27/2021 вводит новое для нас понятие оправдательных документов. Документы теперь поделены на первичные и оправдательные.

И те, и другие подтверждают факт хозяйственной деятельности. Разница в том, что первичный документ можно сразу принять к учету, а оправдательный только на основании первичного.

Сам новый стандарт подробно разбирают на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Мы попросили куратора курса к.э.н., доцента Елену Ярушкину разъяснить про оправдательные документы.

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