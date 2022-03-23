Льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых

С 1 апреля могут повысить ставку по льготной ипотеке с 7 % до 12 %. Такое предложение озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента.

Кроме того, планируют увеличить максимальную сумму кредита — до 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, и 6 млн — для остальных регионов.

Эти критерии будут работать до 1 июня.

Скоро выпустят нормативку.

Кроме того, власти планируют сохранить льготные ставки по семейной (6 %), дальневосточной (3 %) и сельской (2 %) ипотекам.

Владимир Путин эти решения одобрил.