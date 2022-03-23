Льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых

С 1 апреля могут повысить ставку по льготной ипотеке с 7 % до 12 %. Такое предложение озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента.
Кроме того, планируют увеличить максимальную сумму кредита — до 12 млн руб. для Москвы и Санкт-Петербурга, и 6 млн — для остальных регионов.
Эти критерии будут работать до 1 июня.
Скоро выпустят нормативку.
Кроме того, власти планируют сохранить льготные ставки по семейной (6 %), дальневосточной (3 %) и сельской (2 %) ипотекам.
Владимир Путин эти решения одобрил.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.