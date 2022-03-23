Кто работал с «е-ОФД», расскажите, как вам

Расскажите ваши впечатления о «е-ОФД» для «Рейтинга компаний».
«е-ОФД» — официальный оператор фискальных данных ФНС с 12 сентября 2017 года.
В интернете про компанию пишут разное. Кто-то полностью доволен:
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Кого-то все устраивает, но есть некоторые недочеты:
А есть сплошной негатив:
Если работали с ними сами, расскажите, как вам? Может, нужно что-то доработать? Ждем ваши отзывы.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.