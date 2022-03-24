К концу года инфляция будет 20 %, считают аналитики

Прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года — 20 %, говорится в материалах ЦБ.
В 2023 году аналитики ожидают замедления инфляции до 8 %, прогноз на конец 2024 года — 4,8 %.
Инфляционные ожидания населения достигли максимальных значений за 11 лет и составили 18,3 %.
Данные ЦБ такие:
По прогнозам ЦБ годовая инфляция вернется к 4 % в 2024 году.
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