Индекс Мосбиржи резко вырос после открытия торгов

Индекс Мосбиржи вырос после открытия рынка ценных бумаг. В среднем рост составил 10%.
В 10:19 по Москве индекс был на максимуме, 2736,04 пункта. На данный момент он немного снизился, до 2702 п.
Остальные индексы также растут, кроме РТС.
Лидерами роста оказались акции:
- ФосАгро, 32,56%;
- Татнефть, 24,67%;
- НОВАТЭК, 23,28%;
- Сбербанк, 19,95%;
- Норникель, 18,14%.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.