Инвестиции

Индекс Мосбиржи резко вырос после открытия торгов

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Индекс Мосбиржи вырос после открытия рынка ценных бумаг. В среднем рост составил 10%.

В 10:19 по Москве индекс был на максимуме, 2736,04 пункта. На данный момент он немного снизился, до 2702 п.

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Остальные индексы также растут, кроме РТС.

Лидерами роста оказались акции:

  • ФосАгро, 32,56%;
  • Татнефть, 24,67%;
  • НОВАТЭК, 23,28%;
  • Сбербанк, 19,95%;
  • Норникель, 18,14%.
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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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