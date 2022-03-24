С картами «Мир» проблемы в Apple Pay

Пользователи сообщают, что не могут добавить новые карты «Мир» в платежную систему компании Apple. Карты, которые были добавлены ранее — тоже не работают.

Кто-то пишет, что ранее добавленные карты пока работают, а у кого-то уже не удается с них заплатить.

А как у вас? Проверьте в Айфонах.