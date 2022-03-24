С картами «Мир» проблемы в Apple Pay

Пользователи сообщают, что не могут добавить новые карты «Мир» в платежную систему компании Apple. Карты, которые были добавлены ранее — тоже не работают.
Кто-то пишет, что ранее добавленные карты пока работают, а у кого-то уже не удается с них заплатить.
А как у вас? Проверьте в Айфонах.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.