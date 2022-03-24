Проблем с «МИР» в Apple Pay с уже загруженными картами нет

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ

В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.