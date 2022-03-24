Налоговая база по земельному налогу не будет расти два года

Налоговую базу по земельному налогу за 2023 год будут определять как кадастровую стоимость земельного участка на 1 января 2022 года, если прежняя стоимость меньше, чем новая. Закон с такой поправкой в НК одобрил Совет Федерации.

Исключением является увеличение кадастровой стоимости по причине изменения характеристик земельного участка: категории земель, разрешенного использования и т.д.

В 2022 году пройдет новый тур государственной кадастровой оценки земельных участков. Результаты этой оценки заработают с 01.01.2023.

Таким образом, для уплаты земельного налога и авансовых платежей по нему за 2023 год новый тур кадастровой оценки будет применяться только в случае уменьшения кадастровой стоимости земельного участка, уточнили в ФНС.