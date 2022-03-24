⚡️ МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса

Плановые проверки предпринимателей в МВД поручили отменить. Речь про все проверки со стороны силовиков, кроме тех, которые связаны с безопасностью.

Об этом сообщили в пресс-центре министерства со ссылкой на первого замминистра Александра Горового.

По его словам, меры нужны, чтобы снизить административне давление на малый и средний бизнес.

Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами.

Единый реестр проверок бизнеса можно посмотреть на сайте Генпрокуратуры. Но там нет, к примеру, плановых проверок ФНС.