⚡️ МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса

Плановые проверки предпринимателей в МВД поручили отменить. Речь про все проверки со стороны силовиков, кроме тех, которые связаны с безопасностью.
Об этом сообщили в пресс-центре министерства со ссылкой на первого замминистра Александра Горового.
По его словам, меры нужны, чтобы снизить административне давление на малый и средний бизнес.
Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами.
Единый реестр проверок бизнеса можно посмотреть на сайте Генпрокуратуры. Но там нет, к примеру, плановых проверок ФНС.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.