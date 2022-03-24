Перевести деньги по Western Union теперь нельзя

Система Western Union остановила денежные переводы по России. Если перевод был отправлен до 24 марта, и не был выплачен, получатели в других странах могут их получить в любое время.
Если деньги были отправлены в Россию до 24 марта и их не получили, то перевод просто вернут отправителю.
Возврат перевода можно получить в отделении партнеров системы.
О приостановке работы сообщалось еще 10 марта.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.