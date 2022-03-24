Перевести деньги по Western Union теперь нельзя

Система Western Union остановила денежные переводы по России. Если перевод был отправлен до 24 марта, и не был выплачен, получатели в других странах могут их получить в любое время.

Если деньги были отправлены в Россию до 24 марта и их не получили, то перевод просто вернут отправителю.

Возврат перевода можно получить в отделении партнеров системы.

О приостановке работы сообщалось еще 10 марта.